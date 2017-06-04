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4 июня 2017, 15:23 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Четыре россиянки дошли до 1/16 финала «Московской сабли»

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Четыре российские фехтовальщицы Анна Башта, Яна Обвинцева, Ольга Никитина и Софья Позднякова дошли до 1/16 финала российского этапа Гран-при «Московская сабля».

Соревнования проходят в столичном «Парке Легенд» со 2 по 4 июня. Накануне прошел финальный турнир у мужчин, где лучшим из россиян стал Алексей Якименко, попавший в восьмерку сильнейших. В воскресенье проходит турнир среди саблисток. Ранее стало известно, что из-за травмы в «Московской сабле» не сможет принять участие олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Яна Егорян.

На стадии 1/32 финала свои поединки выиграли действующая чемпионка России Ольга Никитина, Софья Позднякова, дочь четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова, а также Анна Башта и Яна Обвинцева.
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Мамедов: Егорян, вероятно, пропустит ЧЕ по фехтованию из-за перелома пальца

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян из-за перелома пальца не только пропустит этап Гран-при «Московская сабля», но и рискует не поехать на чемпионат Европы, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.
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