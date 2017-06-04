Четыре россиянки дошли до 1/16 финала «Московской сабли»

Соревнования проходят в столичном «Парке Легенд» со 2 по 4 июня. Накануне прошел финальный турнир у мужчин, где лучшим из россиян стал Алексей Якименко, попавший в восьмерку сильнейших. В воскресенье проходит турнир среди саблисток. Ранее стало известно, что из-за травмы в «Московской сабле» не сможет принять участие олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Яна Егорян.

На стадии 1/32 финала свои поединки выиграли действующая чемпионка России Ольга Никитина, Софья Позднякова, дочь четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова, а также Анна Башта и Яна Обвинцева.