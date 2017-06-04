Мамедов: Егорян, вероятно, пропустит ЧЕ по фехтованию из-за перелома пальца

В субботу пресс-служба Федерации фехтования России сообщила, что из-за травмы Егорян не сможет принять участия в финальных соревнованиях «Московской сабли». Чемпионат Европы пройдет с 12 по 17 июня в Грузии.

«Конечно, мы расстроены, все травмы приходят не вовремя. Случился несчастный случай в бытовой обстановке с пальцем, сломала его об какой-то пуфик. Просто шла невнимательно и ударилась пальцем. Она пропускает “Московскую саблю” и, мягко говоря, не уверен, что она восстановится к чемпионату Европы», — сказал Мамедов.