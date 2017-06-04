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4 июня 2017, 15:13 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Мамедов: Егорян, вероятно, пропустит ЧЕ по фехтованию из-за перелома пальца

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян из-за перелома пальца не только пропустит этап Гран-при «Московская сабля», но и рискует не поехать на чемпионат Европы, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

В субботу пресс-служба Федерации фехтования России сообщила, что из-за травмы Егорян не сможет принять участия в финальных соревнованиях «Московской сабли». Чемпионат Европы пройдет с 12 по 17 июня в Грузии.

«Конечно, мы расстроены, все травмы приходят не вовремя. Случился несчастный случай в бытовой обстановке с пальцем, сломала его об какой-то пуфик. Просто шла невнимательно и ударилась пальцем. Она пропускает “Московскую саблю” и, мягко говоря, не уверен, что она восстановится к чемпионату Европы», — сказал Мамедов.

«Врачи говорят две-три недели покоя, — продолжил собеседник агентства. — Перелом сейчас без смещения, а если сейчас начать фехтовать, то перелом может стать со смещением. И тогда можно будет не думать о главном соревновании сезона — чемпионате мира. Если пожертвовать Европой, то можно к миру будет успеть. Мы вот-вот должны определиться с составом сборной. Судя по тому, как Яна перемещается по залу, сейчас ей не до фехтования».
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