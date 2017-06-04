Мамедов: Егорян, вероятно, пропустит ЧЕ по фехтованию из-за перелома пальца
МОСКВА, 4 июн —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян из-за перелома пальца не только пропустит этап Гран-при «Московская сабля», но и рискует не поехать на чемпионат Европы, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.
В субботу
«Конечно, мы расстроены, все травмы приходят не вовремя. Случился несчастный случай в бытовой обстановке с пальцем, сломала его об
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