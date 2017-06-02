Традиционный турнир «Московская сабля» впервые за 44 года стартует на новой арене
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. В Москве на малой арене «ВТБ Ледовый дворец» стартует традиционный турнир по фехтованию «Московская сабля». В соревнованиях, которые являются заключительным этапом серии
Гран-при, примут участие 146 мужчин и 142 женщины из 37 стран.
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Российская сборная выступит на соревнованиях наполовину обновленным составом, и, по мнению тренеров команды, главной задачей на этих соревнованиях будет подготовка молодежи к следующим Играм в Токио 2020 года.
Мужскую сборную России по фехтованию представят на турнире 20 саблистов, в числе которых 8-кратный чемпион мира Алексей Якименко, четырехкратный чемпион мира Вениамин Решетников, двукратный чемпион мира в команде Камиль Ибрагимов и другие саблисты.
Безусловным лидером женской сборной станет двукратная олимпийская чемпионка
Очередной 42-й турнир по счету (соревнования не проводились в 1991 и 1993 гг) «Московская сабля» впервые пройдет на малой арене «ВТБ Ледовый дворец»
В последний раз мужские соревнования российские саблисты выиграли в 2013 году, когда победу одержал Николай Ковалев, тогда как женский турнир в 2014 году выиграла Екатерина Дьяченко. Год назад россияне были бронзовыми призерами — у мужчин награду завоевал Ковалев, у женщин Юлия Гаврилова.
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