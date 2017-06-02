Традиционный турнир «Московская сабля» впервые за 44 года стартует на новой арене

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Российская сборная выступит на соревнованиях наполовину обновленным составом, и, по мнению тренеров команды, главной задачей на этих соревнованиях будет подготовка молодежи к следующим Играм в Токио 2020 года.

Мужскую сборную России по фехтованию представят на турнире 20 саблистов, в числе которых 8-кратный чемпион мира Алексей Якименко, четырехкратный чемпион мира Вениамин Решетников, двукратный чемпион мира в команде Камиль Ибрагимов и другие саблисты.

Безусловным лидером женской сборной станет двукратная олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Яна Егорян. Олимпийская чемпионка Рио-2016 в командных соревнованиях Софья Великая данный турнир пропустит, заявив, что она готовится к следующему сезону, в том числе и к юбилейному турниру «Московская сабля», который в 2018 году отметит 45-летие.

Очередной 42-й турнир по счету (соревнования не проводились в 1991 и 1993 гг) «Московская сабля» впервые пройдет на малой арене «ВТБ Ледовый дворец» 2—4 июня , ранее соревнования неизменно проходили в столичном УСЗ «Дружба». В субботу определятся победители мужского турнира, в воскресенье — женского (начало финалов — 18:00 мск).

В последний раз мужские соревнования российские саблисты выиграли в 2013 году, когда победу одержал Николай Ковалев, тогда как женский турнир в 2014 году выиграла Екатерина Дьяченко. Год назад россияне были бронзовыми призерами — у мужчин награду завоевал Ковалев, у женщин Юлия Гаврилова.