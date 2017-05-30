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30 мая 2017, 17:08 | Летние: Фехтование | Чемпионат.com

Великая, Дьяченко, Гаврилова пропустят турнир «Московская сабля»

Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов рассказал о составе участников международного турнира «Московская сабля», который пройдёт в столице России 2—4 июня.

«Это знаковый турнир, он проводится с 1973 года. В этом году он пройдёт на новой площадке — Ледовый дворец ВТБ. На турнире не будет командных соревнований, будут только личные.

В команде есть значительные изменения, не будет Софьи Великой, она готовится к следующим турнирам. Не будет Екатерины Дьяченко, Юлии Гавриловой. Но будут молодые спортсмены — Софья Позднякова, Анна Башта, молодые фехтовальщицы Ольга Никитина, Светлана Шевелёва и Валерия Большакова, а лидером будет наша олимпийская чемпионка Яна Егорян.

У мужчин не будет Николая Ковалёва, но будут Алексей Якименко и Вениамин Решетников, с ними будут Камиль Ибрагимов — наш средневозрастной спортсмен, а также молодые Константин Лоханов, Владислав Поздняков, Дмитрий Даниленко.

Будет очень сильная мужская сборная Италии, молодые американские спортсмены, сильная команда будет у французов, как мужская, так и женская, не стоит сбрасывать со счетов сборные Южной Кореи, а также Китай, — цитирует Михайлова «Интерфакс».
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Софья Великая не примет участие в «Московской сабле» в этом году

Софья Великая не примет участие в «Московской сабле» в этом году

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Олимпийская чемпионка 2016 года в Рио по фехтованию россиянка Софья Великая не примет участие в турнире «Московская сабля» в этом году. Об этом журналистам сообщил президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.
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