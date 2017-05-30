Великая, Дьяченко, Гаврилова пропустят турнир «Московская сабля»

«Это знаковый турнир, он проводится с 1973 года. В этом году он пройдёт на новой площадке — Ледовый дворец ВТБ. На турнире не будет командных соревнований, будут только личные.

В команде есть значительные изменения, не будет Софьи Великой, она готовится к следующим турнирам. Не будет Екатерины Дьяченко, Юлии Гавриловой. Но будут молодые спортсмены — Софья Позднякова, Анна Башта, молодые фехтовальщицы Ольга Никитина, Светлана Шевелёва и Валерия Большакова, а лидером будет наша олимпийская чемпионка Яна Егорян.

У мужчин не будет Николая Ковалёва, но будут Алексей Якименко и Вениамин Решетников, с ними будут Камиль Ибрагимов — наш средневозрастной спортсмен, а также молодые Константин Лоханов, Владислав Поздняков, Дмитрий Даниленко.

Будет очень сильная мужская сборная Италии, молодые американские спортсмены, сильная команда будет у французов, как мужская, так и женская, не стоит сбрасывать со счетов сборные Южной Кореи, а также Китай, — цитирует Михайлова «Интерфакс».