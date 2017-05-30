Софья Великая не примет участие в «Московской сабле» в этом году
МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Олимпийская чемпионка 2016 года в Рио по фехтованию россиянка Софья Великая не примет участие в турнире «Московская сабля» в этом году. Об этом журналистам сообщил президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.
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«В нашей команде произошли изменения: Совьи Великой не будет на этом турнире, но она готовится к будущим соревнованиям. Думаю, в следующих соревнованиях примет участие», — сказал Михайлов.
«Этот турнир — большая ответственность, соревнования проходят с азартом, это для меня счастье. Я надеюсь обязательно участвовать на 45-летие турнира в следующем году и достойно представить свой город и страну», — пообещала Великая.
В этом году 44-й турнир «Московская сабля» пройдет со 2 по 4 июня на малой арене «ВТБ Ледового дворца». В субботу определятся победители мужского турнира, в воскресенье — женского. В соревнованиях примут участие 146 мужчин и 142 женщины.
В последний раз мужские соревнования российские саблисты выиграли в 2013 году, когда победу одержал Николай Ковалев, тогда как женский турнир в 2014 году выиграла Екатерина Дьяченко. Год назад Ковалев завоевал бронзу, как и Юлия Гаврилова.
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