Софья Великая не примет участие в «Московской сабле» в этом году

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«В нашей команде произошли изменения: Совьи Великой не будет на этом турнире, но она готовится к будущим соревнованиям. Думаю, в следующих соревнованиях примет участие», — сказал Михайлов.

«Этот турнир — большая ответственность, соревнования проходят с азартом, это для меня счастье. Я надеюсь обязательно участвовать на 45-летие турнира в следующем году и достойно представить свой город и страну», — пообещала Великая.

В этом году 44-й турнир «Московская сабля» пройдет со 2 по 4 июня на малой арене «ВТБ Ледового дворца». В субботу определятся победители мужского турнира, в воскресенье — женского. В соревнованиях примут участие 146 мужчин и 142 женщины.

В последний раз мужские соревнования российские саблисты выиграли в 2013 году, когда победу одержал Николай Ковалев, тогда как женский турнир в 2014 году выиграла Екатерина Дьяченко. Год назад Ковалев завоевал бронзу, как и Юлия Гаврилова.