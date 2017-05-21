Российские саблисты стали вторыми на этапе Кубка мира в Мадриде
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские саблисты заняли второе место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходил в Мадриде.
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В составе российской команды выступали Алексей Якименко, Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов и Вениамин Решетников.
В финале россияне уступили сборной Италии со счетом 34:45, третьими стали венгры.
Ранее в индивидуальных соревнованиях россияне остались без наград.
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