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21 мая 2017, 18:46 | Летние: Фехтование | ТАСС

Российские саблисты стали вторыми на этапе Кубка мира в Мадриде

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские саблисты заняли второе место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходил в Мадриде.

В составе российской команды выступали Алексей Якименко Дмитрий Даниленко Камиль Ибрагимов и Вениамин Решетников. Увеличить
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В составе российской команды выступали Алексей Якименко, Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов и Вениамин Решетников.

В финале россияне уступили сборной Италии со счетом 34:45, третьими стали венгры.

Ранее в индивидуальных соревнованиях россияне остались без наград.
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