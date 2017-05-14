Российская саблистка Егорян заняла третье место на этапе Кубка мира в Тунисе
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российская саблистка Яна Егорян стала третьей на этапе Кубка мира по фехтованию, который прошел в Тунисе.
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Украинка Ольга Харлан выиграла этап, венгерка Анна Мартон стала второй. Француженка Манон Брюне разделила третье место с Егорян.
Егорян является двукратной олимпийской чемпионкой Игр в
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