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14 мая 2017, 0:02 | Летние: Фехтование | ТАСС

Российская саблистка Егорян заняла третье место на этапе Кубка мира в Тунисе

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российская саблистка Яна Егорян стала третьей на этапе Кубка мира по фехтованию, который прошел в Тунисе.

Победу одержала украинка Ольга Харлан. Увеличить
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Украинка Ольга Харлан выиграла этап, венгерка Анна Мартон стала второй. Француженка Манон Брюне разделила третье место с Егорян.

Егорян является двукратной олимпийской чемпионкой Игр в Рио-де-Жанейро 2016 года.
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