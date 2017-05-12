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12 мая 2017, 15:46 | Летние: Фехтование | ТАСС

Медведев считает возможным возрождение в РФ производства рапир и шпаг для фехтования

ХИМКИ, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает возможным возрождение в РФ производства рапир и шпаг для фехтования, но при этом отмечает, что они должны быть качественными.

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«Конечно, возможно. Только для этого нужно качественно выпускать», — сказал Медведев, общаясь с представителями спортивных сборных команд России на площадке учебно-тренировочного центра «Новогорск». В ходе общения одна из спортсменок заметила, что в советские времена отечественные рапиры, шпаги для фехтования были лучшими в мире, а сейчас этот инвентарь закупается за рубежом. Спортсменка поинтересовалась, возможно ли возродить его производство на территории России.

В ответ глава правительства упомянул разработку Минпромторгом программы по возрождению производства качественного спортивного инвентаря. «Но я когда-то занимался байдаркой, и наши байдарки не были лучшими в советские времена, мы все равно старались пересесть на гэдээровские, на немецкие», — заметил Медведев с улыбкой. Он отметил, что где-то у России есть компетенция, но где-то ее надо восстанавливать, в частности, различные опоры для подъемников можно изготавливать в России.

В рамках поездки в Новогорск глава правительства посетил спортивно-оздоровительный комплекс художественной гимнастики, где президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова рассказала Медведеву о достижениях молодых гимнасток.
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