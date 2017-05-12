Медведев считает возможным возрождение в РФ производства рапир и шпаг для фехтования
ХИМКИ, 12 мая. /ТАСС/.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает возможным возрождение в РФ производства рапир и шпаг для фехтования, но при этом отмечает, что они должны быть качественными.
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«Конечно, возможно. Только для этого нужно качественно выпускать», — сказал Медведев, общаясь с представителями спортивных сборных команд России на площадке
В ответ глава правительства упомянул разработку Минпромторгом программы по возрождению производства качественного спортивного инвентаря. «Но я
В рамках поездки в Новогорск глава правительства посетил
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