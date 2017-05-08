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8 мая 2017, 9:53 | Летние: Фехтование | Чемпионат.com

Российские шпажистки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Рио-де-Жанейро

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился этап Кубка мира по фехтованию.

Российские шпажистки Татьяна Гудкова, Виолетта Колобова, Алёна Комарова и Яна Зверева стали обладательницами серебряных медалей.

В финале женская сборная России уступила соперницам из Италии со счётом 28:29.

Третье место заняла женская сборная Китая, оказавшиеся сильнее украинок со счетом 40:37.

Накануне мужская сборная России также стала серебряным призёром этапа Кубка мира по фехтованию, став второй на турнире «Рапира Санкт-Петербурга».
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