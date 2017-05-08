Российские шпажистки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Рио-де-Жанейро
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Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился этап Кубка мира по фехтованию.
Российские шпажистки Татьяна Гудкова, Виолетта Колобова, Алёна Комарова и Яна Зверева стали обладательницами серебряных медалей.
В финале женская сборная России уступила соперницам из Италии со счётом 28:29.
Третье место заняла женская сборная Китая, оказавшиеся сильнее украинок со счетом 40:37.
Накануне мужская сборная России также стала серебряным призёром этапа Кубка мира по фехтованию, став второй на турнире «Рапира Санкт-Петербурга».
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