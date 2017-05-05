Ригин и еще пять российских рапиристов вышли в 1/32 финала на этапе КМ в Петербурге
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — Р-Спорт. Российские рапиристы Дмитрий Ригин, Кирилл Бородачев, Аскар Хамзин, Дмитрий Жеребченко, Владислав Журавлев и Александр Сироткин вышли в 1/32 финала этапа Кубка мира по фехтованию, который проходит в Санкт-Петербурге.
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Ригин в пятницу в борьбе за выход в 1/32 финала победил австрийца Рене Пранца (15:10), Жеребченко — британца
Турнир продлится до 7 мая.
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