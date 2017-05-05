Ригин и еще пять российских рапиристов вышли в 1/32 финала на этапе КМ в Петербурге

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ригин в пятницу в борьбе за выход в 1/32 финала победил австрийца Рене Пранца (15:10), Жеребченко — британца Джеймса-Эндрю Дэвиса (15:9), Журавлев — японца Юдаи Нагано (15:10), Сироткин — О Чун Йи (15:6) из Гонконга. Бородачев и Хамзин выбили из турнира соотечественников Марата Бакирова и Павла Боронтова соответственно.

Турнир продлится до 7 мая.