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5 мая 2017, 21:12 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Ригин и еще пять российских рапиристов вышли в 1/32 финала на этапе КМ в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — Р-Спорт. Российские рапиристы Дмитрий Ригин, Кирилл Бородачев, Аскар Хамзин, Дмитрий Жеребченко, Владислав Журавлев и Александр Сироткин вышли в 1/32 финала этапа Кубка мира по фехтованию, который проходит в Санкт-Петербурге.

<em><nobr>САНКТ-ПЕТЕРБУРГ</nobr> 5 мая — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российские рапиристы Дмитрий <span class=error>Ригин</span> Кирилл <span class=error>Бородачев</span> <span class=error>Аскар</span> <span class=error>Хамзин</span> Дмитрий <span class=error>Жеребченко</span> Владислав <span class=error>Журавлев</span> и Александр <span class=error>Сироткин</span> вышли в 1/32 финала этапа Кубка мира по фехтованию который проходит в <nobr>Санкт-Петербурге.</nobr> Увеличить
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Ригин в пятницу в борьбе за выход в 1/32 финала победил австрийца Рене Пранца (15:10), Жеребченко — британца Джеймса-Эндрю Дэвиса (15:9), Журавлев — японца Юдаи Нагано (15:10), Сироткин — О Чун Йи (15:6) из Гонконга. Бородачев и Хамзин выбили из турнира соотечественников Марата Бакирова и Павла Боронтова соответственно.

Турнир продлится до 7 мая.
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