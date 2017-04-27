Чемпионка ОИ по фехтованию Великая возобновит карьеру в следующем сезоне

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«Пока идет пауза в карьере. Я возобновлю тренировки в следующем сезоне», — сказала 31-летняя спортсменка.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро саблистка завоевала золото в командном турнире и серебро в личном, после чего объявила о паузе в карьере.

Россиянка также является семикратной чемпионкой мира и 11-кратной победительницей чемпионатов Европы.

В ноябре прошлого года Великая была избрана председателем комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).