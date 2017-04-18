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18 апреля 2017, 19:12 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Первые женская и мужская сборные Москвы выиграли соревнования саблистов на ЧР

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт. Первые женская и мужская сборные Москвы одержали победы в командных соревнования по фехтованию на саблях на чемпионате России в Арзамасе.

В финале москвички Анастасия Баженова, Валерия Большакова, Ольга Никитина, Светлана Шевелева со счетом 45:44 взяли верх над первой сборной Новосибирской области (Евгения Карболина, Яна Обвинцева, Алина Михайлова, София Позднякова).

В противостоянии за бронзу первая сборная Московской области нанесла поражение первой команде Санкт-Петербурга — 45:38.

В финале у мужчин представляющие первую сборную столицы Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Илья Моторин, Алексей Якименко со счетом 45:25 оказались сильнее первой сборной Новосибирской области (Вячеслав Искандаров, Никита Проскура, Валерий Сулковский, Вениамин Решетников).

В матче за третье место первая сборная Санкт-Петербурга одолела вторую команду Москвы — 45:42.

Командными соревнованиями саблистов завершилась соревновательная программа чемпионата России по фехтованию в Арзамасе.
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