Первые женская и мужская сборные Москвы выиграли соревнования саблистов на ЧР
МОСКВА, 18 апр —
Р-Спорт. Первые женская и мужская сборные Москвы одержали победы в командных соревнования по фехтованию на саблях на чемпионате России в Арзамасе.
В финале москвички Анастасия Баженова, Валерия Большакова, Ольга Никитина, Светлана Шевелева со счетом 45:44 взяли верх над первой сборной Новосибирской области (Евгения Карболина, Яна Обвинцева, Алина Михайлова, София Позднякова).
В противостоянии за бронзу первая сборная Московской области нанесла поражение первой команде
В финале у мужчин представляющие первую сборную столицы Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Илья Моторин, Алексей Якименко со счетом 45:25 оказались сильнее первой сборной Новосибирской области (Вячеслав Искандаров, Никита Проскура, Валерий Сулковский, Вениамин Решетников).
В матче за третье место первая сборная
Командными соревнованиями саблистов завершилась соревновательная программа чемпионата России по фехтованию в Арзамасе.
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