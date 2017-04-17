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17 апреля 2017, 0:03 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Мужская и женская сборные Москвы выиграли командные соревнования шпажистов на ЧР

Первые мужская и женская сборные Москвы выиграли командные соревнования по фехтованию на шпагах на чемпионате России в Арзамасе.

В мужском финале москвичи (Вадим Анохин, Алан Фардзинов, Сергей Бида, Никита Глазков) со счетом 45:33 взяли верх над первой командой Самарской области (Павел Сухов, Максим Шиляев, Николай Сторожилов).

В матче за бронзу вторая сборная Москвы победила первую команду Московской области — 45:24.

В женском финале первая сборная Москвы (Татьяна Гудкова, Яна Зверева, Татьяна Логунова и Виолетта Колобова) со счетом 45:32 оказалась сильнее второй команды столицы (Юлия Личагина, Екатерина Исакова, Дарья Мартынюк, Дарья Филина).

В матче за третье место вторая сборная Самарской области нанесла поражение своим землячкам из первой команды — 45:37.
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