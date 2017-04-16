Шпажисты Анохин, Фардзинов, Бида и Глазков выиграли ЧР в командах
Первая команда Москвы в составе Вадима Анохина, Алана Фардзинова, Сергея Биды и Никиты Глазкова одержала победу в чемпионате России по фехтованию в командных соревнованиях шпажистов.
Вторыми стали представители Самарской области, а замкнула тройку призёров вторая команда Москвы.
Фехтование. Чемпионат России. Арзамас, Нижегородская область
Мужчины. Шпага. Команды
1. Москва-1 (Вадим Анохин, Алан Фардзинов, Сергей Бида, Никита Глазков).
2. Самарская область (Павел Сухов, Максим Шиляев, Николай Сторожилов, Павел Сухов).
3. Москва-2 (Алексей Калинин, Дмитрий Гусев, Денис Сидоров, Чжан Шан Лю).
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