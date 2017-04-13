Рапиристы из Башкортостана победили в командном турнире на ЧР по фехтованию
Сборная Башкортостана победила в командных соревнованиях рапиристов на чемпионате России по фехтованию в Арзамасе.
Чемпионами страны стали Тимур Сафин, Тимур Арсланов, Роман Куц и Аскар Хамзин. Серебряные награды завоевали представители Московской области, а замкнула тройку призёров сборная Москвы.
Фехтование. Чемпионат России. Арзамас
Мужчины. Рапира. Командные соревнования
1. Башкортостан (Тимур Сафин, Тимур Арсланов, Роман Куц, Аскар Хамзин).
2. Московская область (Дмитрий Жеребченко, Павел Боронтов, Дмитрий Комиссаров, Александр Пивоваров).
3. Москва (Николай Полканов, Дмитрий Хитров, Денис Черников, Алексей Черемисинов).
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