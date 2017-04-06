Рапирист Ахметов и саблистка Никитина завоевали бронзы на юниорском первенстве мира
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт. Российские фехтовальщики Искандер Ахметов и Юлия Никитина завоевали бронзовые медали на юниорском первенстве мира в Пловдиве (Болгария).
Рапирист Ахметов в полуфинале уступил представителю Гонконга Чун Ка Лону (8:15), который в итоге завоевал золото.
Саблистка Никитина в полуфинале проиграла будущей победительнице соревнований мексиканке Наталие Ботельо.
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