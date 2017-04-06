Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/fencing/29342698/
6 апреля 2017, 21:57 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Рапирист Ахметов и саблистка Никитина завоевали бронзы на юниорском первенстве мира

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт. Российские фехтовальщики Искандер Ахметов и Юлия Никитина завоевали бронзовые медали на юниорском первенстве мира в Пловдиве (Болгария).

Рапирист Ахметов в полуфинале уступил представителю Гонконга Чун Ка Лону (8:15), который в итоге завоевал золото.

Саблистка Никитина в полуфинале проиграла будущей победительнице соревнований мексиканке Наталие Ботельо.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фехтования

Еще 7 новостей  Все новости
5 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Сотниковой к Плющенко