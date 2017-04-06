Чемпионат России по фехтованию пройдет в Арзамасе Нижегородской области 11—18 апреля 2017 года.

По информации федерации фехтования Нижегородской области, у арзамасцев и гостей города есть уникальная возможность стать свидетелями острых, захватывающих поединков с участием прославленных фехтовальщиков, звезд Рио-де-Жанейро, и увидеть выступления других сильнейших спортсменов страны.

Церемония открытия состоится 11 апреля в 17:30 в ФОКе «Звездный» (Арзамас, 3-й Спортивный переулок, д. 1). Приглашены губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, президент Европейской конфедерации фехтования, четырехкратный олимпийский чемпион в сабле Станислав Поздняков.

Организаторы соревнований — федерация фехтования России (президент — Александр Михайлов), спортивная федерация фехтования Нижегородской области (президент — Олег Лавричев, генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина») при поддержке министерства спорта Нижегородской области и администрации Арзамаса.

В программе: 11 апреля — личные соревнования на рапирах среди мужчин, 12 апреля — личные соревнования на рапирах среди женщин. 13 апреля пройдут командные соревнования на рапирах среди мужчин и женщин, а 14 апреля — личные соревнования на шпагах среди женщин, 15 апреля — личные соревнования на шпагах для мужчин.

16 апреля пройдут командные соревнования на шпагах, 17 и 18 апреля пройдут соревнования на шпагах и саблях для женщин и мужчин.