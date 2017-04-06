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6 апреля 2017, 9:59 | Летние: Фехтование | Чемпионат.com

Саблист Лоханов выиграл золото на юниорском чемпионате мира в Пловдиве

Российский саблист Константин Лоханов завоевал золото чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Пловдиве (Болгария).

В финальном противостоянии он оказался сильнее представителя Китая Лу Яна со счётом 15:11. Бронза в активе итальянца Дарио Кавальере и американца Кэрола Метрика.

Фехтование. Юниорский чемпионат мира. Пловдив. Сабля. Юниоры
1. Константин Лоханов (Россия).
2. Лу Ян (Китай).
3. Дарио Кавальере (Италия) и Кэрол Метрика (США).

Чемпионат мира в Пловдиве завершится 9 апреля.
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