Саблист Лоханов выиграл золото на юниорском чемпионате мира в Пловдиве
Российский саблист Константин Лоханов завоевал золото чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Пловдиве (Болгария).
В финальном противостоянии он оказался сильнее представителя Китая Лу Яна со счётом 15:11. Бронза в активе итальянца Дарио Кавальере и американца Кэрола Метрика.
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1. Константин Лоханов (Россия).
2. Лу Ян (Китай).
3. Дарио Кавальере (Италия) и Кэрол Метрика (США).
Чемпионат мира в Пловдиве завершится 9 апреля.
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