Саблист Лоханов выиграл золото на юниорском чемпионате мира в Пловдиве

В финальном противостоянии он оказался сильнее представителя Китая Лу Яна со счётом 15:11. Бронза в активе итальянца Дарио Кавальере и американца Кэрола Метрика.



Фехтование. Юниорский чемпионат мира. Пловдив. Сабля. Юниоры

1. Константин Лоханов (Россия).

2. Лу Ян (Китай).

3. Дарио Кавальере (Италия) и Кэрол Метрика (США).



Чемпионат мира в Пловдиве завершится 9 апреля.