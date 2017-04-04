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4 апреля 2017, 22:27 | Летние: Фехтование | Чемпионат.com

Россияне завоевали 4 золота на ЧМ среди юношей и девушек по фехтованию

Россияне завоевали семь наград в соревнованиях юношей и девушек на первенстве мира по фехтованию в Пловдиве (Болгария).

Золотые медали заработали рапирист Кирилл Бородачёв, шпажистка Айзанат Муртазаева, рапиристка Аделина Бикбулатова и также сборная России в миксте.

Серебро у рапириста Владислава Мыльникова и саблистки Алины Ключниковой, а бронзовыми призёрами соревнований стали шпажист Рафаэль Загитов, саблист Никита Преснов и рапирист Иван Трошин.
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