Россияне завоевали 4 золота на ЧМ среди юношей и девушек по фехтованию
Россияне завоевали семь наград в соревнованиях юношей и девушек на первенстве мира по фехтованию в Пловдиве (Болгария).
Золотые медали заработали рапирист Кирилл Бородачёв, шпажистка Айзанат Муртазаева, рапиристка Аделина Бикбулатова и также сборная России в миксте.
Серебро у рапириста Владислава Мыльникова и саблистки Алины Ключниковой, а бронзовыми призёрами соревнований стали шпажист Рафаэль Загитов, саблист Никита Преснов и рапирист Иван Трошин.
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