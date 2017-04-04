Россияне завоевали 4 золота на ЧМ среди юношей и девушек по фехтованию

Золотые медали заработали рапирист Кирилл Бородачёв, шпажистка Айзанат Муртазаева, рапиристка Аделина Бикбулатова и также сборная России в миксте.



Серебро у рапириста Владислава Мыльникова и саблистки Алины Ключниковой, а бронзовыми призёрами соревнований стали шпажист Рафаэль Загитов, саблист Никита Преснов и рапирист Иван Трошин.