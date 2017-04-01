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1 апреля 2017, 17:17 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Егорян одержала победу на этапе Гран-при по фехтованию на саблях

МОСКВА, 1 апр — Р-Спорт. Двукратная олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро россиянка Яна Егорян стала победительницей этапа Гран-при по фехтованию на саблях в южнокорейском Сеуле.

Егорян в финале оказалась сильнее венгерки Анны Мартон — 15:12. Бронзовые медали получили француженка Сесилия Бердер, уступившая Егорян в полуфинале (12:15), и итальянка Мартина Кришио.

В прошлом сезоне Егорян тоже победила на Гран-при в Сеуле. В полуфинале она одолела свою соотечественницу Софью Великую (15:12), а в финале одержала верх над представительницей Южной Кореи Со Чиён (15:10).
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