Егорян одержала победу на этапе Гран-при по фехтованию на саблях
МОСКВА, 1 апр —
Р-Спорт. Двукратная олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро россиянка Яна Егорян стала победительницей этапа Гран-при по фехтованию на саблях в южнокорейском Сеуле.
Егорян в финале оказалась сильнее венгерки Анны Мартон — 15:12. Бронзовые медали получили француженка Сесилия Бердер, уступившая Егорян в полуфинале (12:15), и итальянка Мартина Кришио.
В прошлом сезоне Егорян тоже победила на
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