Егорян одержала победу на этапе Гран-при по фехтованию на саблях

Егорян в финале оказалась сильнее венгерки Анны Мартон — 15:12. Бронзовые медали получили француженка Сесилия Бердер, уступившая Егорян в полуфинале (12:15), и итальянка Мартина Кришио.

В прошлом сезоне Егорян тоже победила на Гран-при в Сеуле. В полуфинале она одолела свою соотечественницу Софью Великую (15:12), а в финале одержала верх над представительницей Южной Кореи Со Чиён (15:10).