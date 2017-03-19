Рапирист Сафин выиграл золото Гран-при в США

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В финале турнира он одержал победу над американцем Александром Массиаласом. Бронзовые медали завоевали итальянцы Даниэле Гароццо и Джорджо Авола.

В соревнованиях среди женщин первенствовала американка Ли Кифер. Серебро завоевала россиянка Марта Мартьянова, бронзовые медадали — у итальянки Арианны Эрриго и другой россиянки, Инны Дериглазовой.