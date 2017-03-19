Рапирист Сафин выиграл золото Гран-при в США
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр 2016 года в
Рио-де-Жанейро россиянин Тимур Сафин завоевал золотую медаль Гран-при по фехтованию на рапирах, который прошел в Лонг-Бич (США, штат Калифорния).
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В финале турнира он одержал победу над американцем Александром Массиаласом. Бронзовые медали завоевали итальянцы Даниэле Гароццо и Джорджо Авола.
В соревнованиях среди женщин первенствовала американка Ли Кифер. Серебро завоевала россиянка Марта Мартьянова, бронзовые медадали — у итальянки Арианны Эрриго и другой россиянки, Инны Дериглазовой.
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