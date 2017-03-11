Безопасные мечи и мягкие щиты: открытый чемпионат по современному мечевому бою проходит в Минске
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый чемпионат Европы по современному мечевому бою и
НМВ-soft проходит в Минском государственном Дворце детей и молодежи 11—12 марта, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.
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В этом году список номинаций существенно расширился. Звание чемпионов оспаривают юные рыцари с трех лет, дети, подростки, взрослые участники, а также люди с ограниченными возможностями (ДЦП), что подтверждает широкую доступность и привлекательность современного мечевого боя. «Это уникальный спортивный вид соревнований на мягких безопасных мечах, с мягкими безопасными щитами и в легкой защитной экипировке — словом, рыцари 21-го века», — отметили организаторы.
Среди участников, помимо белорусов, гости из США, Франции, Австрии, Польши, Израиля, Турции, Кипра, Молдовы, Латвии, Эстонии, Казахстана, Украины и России.
Турнир уже в третий раз проводят Федерация современного мечевого боя России и Международная ассоциация НМВ совместно с Минским государственным Дворцом детей и молодежи.
Фото Рамиля Насибулина.
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