Безопасные мечи и мягкие щиты: открытый чемпионат по современному мечевому бою проходит в Минске

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В этом году список номинаций существенно расширился. Звание чемпионов оспаривают юные рыцари с трех лет, дети, подростки, взрослые участники, а также люди с ограниченными возможностями (ДЦП), что подтверждает широкую доступность и привлекательность современного мечевого боя. «Это уникальный спортивный вид соревнований на мягких безопасных мечах, с мягкими безопасными щитами и в легкой защитной экипировке — словом, рыцари 21-го века», — отметили организаторы.

Среди участников, помимо белорусов, гости из США, Франции, Австрии, Польши, Израиля, Турции, Кипра, Молдовы, Латвии, Эстонии, Казахстана, Украины и России.

Турнир уже в третий раз проводят Федерация современного мечевого боя России и Международная ассоциация НМВ совместно с Минским государственным Дворцом детей и молодежи.

Фото Рамиля Насибулина.