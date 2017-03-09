Сборная России по фехтованию выиграла медальный зачет первенства Европы среди юниоров

На счету российских юниоров 12 медалей — 6 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые. Золото завоевали саблисты София Позднякова и Владислав Поздняков, рапиристка Марта Мартьянова, мужская и женские сборные по рапире и женская сборная по сабле.

Второе место в медальном зачете заняли юниоры сборной Италии, завоевавшие 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Замкнули тройку французы (1, 1, 4).

Параллельно с юниорским в Пловдиве прошел и чемпионат Европы среди кадетов, на котором сборная России заняла в медальном зачете третье место. В активе российских кадетов 7 медалей — 1 золотая, 3 серебряные и 3 бронзовые. Лучшими стали итальянцы (5, 2, 3), на втором месте — венгры (3, 2, 1).