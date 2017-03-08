Рапиристы и саблистки РФ завоевали золото ЧЕ по фехтованию среди юниоров

В ходе соревнований рапиристы взяли верх над командами Израиля (45:13), Германии (45:27), Польши (45:34) и в финале — Италии (45:39). Бронзу завоевали поляки. За сборную России выступали Искандер Ахметов, Кирилл Бородачёв, Григорий Семенюк и Александр Сироткин.



Российские саблистки Ольга Никитина, Светлана Шевелёва, София Позднякова и Евгения Подпаскова также первенствовали на чемпионате Европы. В ходе турнира они выиграли у соперниц из Турции (45:24), Германии (45:25) и в финале — Италии (45:36). Бронзу завоевали немки.