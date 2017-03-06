Рапиристки РФ завоевали золото, серебро и бронзу ЧЕ среди юниоров

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Четыре олимпийских чемпиона по фехтованию вошли в состав сборной России на первый этап Гран-при по рапире, который пройдет в Лонг-Бич (США, штат Калифорния) с 17 по 18 марта. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Ильгар Мамедов.