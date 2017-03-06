Рапиристки РФ завоевали золото, серебро и бронзу ЧЕ среди юниоров
Российские рапиристки завоевали три медали юниорского чемпионата Европы, который проходит в Пловдиве (Болгария).
Чемпионкой стала Марта Мартьянова, серебряным призёром — Аделя Абдрахманова, бронзовым — Виктория Юсова. Ещё одна бронза у польки Юлии Вальчик.
Из квартета российских участниц до полуфинала дошли трое. Единственная выбывшая в 1/8 финала Белла Кулаева уступила соотечественнице Юсовой — 8:15.
В полуфинале Мартьянова одолела Вальчик — 15:11, а Абдрахманова выиграла у Юсовой — 15:8. Счёт финального поединка — 15:12 в пользу Мартьяновой.
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