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6 марта 2017, 23:54 | Летние: Фехтование | Чемпионат.com

Рапиристки РФ завоевали золото, серебро и бронзу ЧЕ среди юниоров

Российские рапиристки завоевали три медали юниорского чемпионата Европы, который проходит в Пловдиве (Болгария).

Чемпионкой стала Марта Мартьянова, серебряным призёром — Аделя Абдрахманова, бронзовым — Виктория Юсова. Ещё одна бронза у польки Юлии Вальчик.

Из квартета российских участниц до полуфинала дошли трое. Единственная выбывшая в 1/8 финала Белла Кулаева уступила соотечественнице Юсовой — 8:15.

В полуфинале Мартьянова одолела Вальчик — 15:11, а Абдрахманова выиграла у Юсовой — 15:8. Счёт финального поединка — 15:12 в пользу Мартьяновой.
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