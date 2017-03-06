Четыре чемпиона Игр-2016 по фехтованию вошли в состав сборной РФ на первый этап Гран-при

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«На первый этап Гран-при в Лонг-Бич поедут Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова, Светлана Трипапина, Марта Мартьянова, Аделя Абдрахманова, Оксана Хуареги Мартинес и Яна Алборова. А у мужчин Тимур Сафин, Алексей Черемисинов, Тимур Арсланов, Дмитрий Ригин, Дмитрий Комиссаров и Дмитрий Жеребченко», — сказал Мамедов.