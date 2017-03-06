Четыре чемпиона Игр-2016 по фехтованию вошли в состав сборной РФ на первый этап Гран-при
МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Четыре олимпийских чемпиона по фехтованию вошли в состав сборной России на первый этап
Гран-при по рапире, который пройдет в Лонг-Бич (США, штат Калифорния) с 17 по 18 марта. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Ильгар Мамедов.
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«На первый этап
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