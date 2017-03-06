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6 марта 2017, 19:49 | Летние: Фехтование | ТАСС

Четыре чемпиона Игр-2016 по фехтованию вошли в состав сборной РФ на первый этап Гран-при

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Четыре олимпийских чемпиона по фехтованию вошли в состав сборной России на первый этап Гран-при по рапире, который пройдет в Лонг-Бич (США, штат Калифорния) с 17 по 18 марта. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Ильгар Мамедов.

МОСКВА 6 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Четыре олимпийских чемпиона по фехтованию вошли в состав сборной России на первый этап <nobr>Гран-при </nobr>по рапире который пройдет в <nobr>Лонг-Бич</nobr> (США штат Калифорния) с 17 по 18 марта. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды <span class=error>Ильгар</span> <span class=error>Мамедов</span>. Увеличить
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«На первый этап Гран-при в Лонг-Бич поедут Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова, Светлана Трипапина, Марта Мартьянова, Аделя Абдрахманова, Оксана Хуареги Мартинес и Яна Алборова. А у мужчин Тимур Сафин, Алексей Черемисинов, Тимур Арсланов, Дмитрий Ригин, Дмитрий Комиссаров и Дмитрий Жеребченко», — сказал Мамедов.

Дериглазова, Загидулина, Черемисинов и Сафин выиграли золотые награды Олимпиады 2016 года, которая проходила в бразильском Рио-де-Жанейро.
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