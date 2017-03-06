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6 марта 2017, 1:15 | Летние: Фехтование | Чемпионат.com

Российские юниоры завоевали три медали в 1-й день ЧЕ по фехтованию

Две медали в первый день юниорского чемпионата Европы по фехтованию в Пловдиве (Болгария) завоевали российские саблистки.

Чемпионкой стала София Позднякова, а Светлана Шевелева выиграла бронзовую награду. В полуфинале Позднякова обыграла Шевелеву со счётом 15:8, а в финале взяла верх над венгеркой Лизой Пустаи — 15:12.

В личном турнире рапиристов серебро завоевал Кирилл Бородачёв. В четвертьфинале он выиграл у Анджея Жадковского, который уже выступает в основном составе взрослой сборной Польши (15:10). А в поединке за выход в финал победил француза Александра Эдири (15:3), который ранее не пустил в четвертьфинал лидера мирового юниорского рейтинга, россиянина Искандера Ахметова (15:8). В финальной встрече Бородачёв уступил итальянцу Гийому Бьянки (12:15). Отметим, что в четвертьфинале будущий чемпион с трудом одолел россиянина Григория Семенюка (15:14).
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