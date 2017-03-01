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1 марта 2017, 23:45 | Летние: Фехтование | Чемпионат.com

Рапиристка Бикбулатова завоевала бронзу ЧЕ по фехтованию среди девушек

Россиянка Аделина Бикбулатова завоевала бронзовую награду чемпионата Европы по фехтованию среди юношей и юниоров в Пловдиве в личном турнире рапиристок.

Победила итальянка Марта Риччи. Среди юношей в соревнованиях шпажистов первенствовал итальянец Давиде де Вероли.

Фехтование. Первенство Европы среди юниоров и юношей. Пловдив, Болгария

Юноши. Шпага. Индивидуальное первенство
1. Давиде де Вероли (Италия).
2. Марко Бальцано (Италия).
3. Джулио Гаетани (Италия).
3. Луис Бонгард (Германия)…
17. Игорь Коровин (Россия)…
21. Роман Фёдоров (Россия)…
29. Рафаэль Загитов (Россия)…
41. Михаил Белозёров (Россия).

Девушки. Рапира. Индивидуальное первенство
1. Марта Риччи (Италия).
2. Мартина Фаваретто (Италия).
3. Язмин Кэмпбелл (Великобритания).
3. Аделина Бикбулатова (Россия)…
9. Александра Сундукова (Россия)…
31. Анна Удовиченко (Россия)…
36. Валерия Рассолова (Россия).
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