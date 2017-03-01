Рапиристка Бикбулатова завоевала бронзу ЧЕ по фехтованию среди девушек
Россиянка Аделина Бикбулатова завоевала бронзовую награду чемпионата Европы по фехтованию среди юношей и юниоров в Пловдиве в личном турнире рапиристок.
Победила итальянка Марта Риччи. Среди юношей в соревнованиях шпажистов первенствовал итальянец Давиде де Вероли.
Фехтование. Первенство Европы среди юниоров и юношей. Пловдив, Болгария
Юноши. Шпага. Индивидуальное первенство
1. Давиде де Вероли (Италия).
2. Марко Бальцано (Италия).
3. Джулио Гаетани (Италия).
3. Луис Бонгард (Германия)…
17. Игорь Коровин (Россия)…
21. Роман Фёдоров (Россия)…
29. Рафаэль Загитов (Россия)…
41. Михаил Белозёров (Россия).
Девушки. Рапира. Индивидуальное первенство
1. Марта Риччи (Италия).
2. Мартина Фаваретто (Италия).
3. Язмин Кэмпбелл (Великобритания).
3. Аделина Бикбулатова (Россия)…
9. Александра Сундукова (Россия)…
31. Анна Удовиченко (Россия)…
36. Валерия Рассолова (Россия).
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