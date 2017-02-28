Рапирист Трошин — серебряный призёр юношеского чемпионата Европы по фехтованию
Россиянин Иван Трошин занял второе место в индивидуальном турнире рапиристов на первенстве Европы среди юношей по фехтованию в Пловдиве.
В финале Иван уступил итальянцу Томмазо Марини. Среди саблисток лучшей стала венгерка Лиза Пужтаи, а россиянка Анна Кудряева показала шестой результат.
Фехтование. Первенство Европы среди юниоров и юношей. Пловдив, Болгария
Юноши. Рапира. Индивидуальное первенство
1. Томмазо Марини (Италия).
2. Иван Трошин (Россия).
3. Ной Робен (Франция).
3. Жюль Андримампьянина (Франция)…
6. Владислав Мыльников (Россия)…
18. Данила Кравцов (Россия)…
23. Кирилл Бородачёв (Россия).
Девушки. Сабля. Индивидуальное первенство
1. Лиза Пужтаи (Венгрия).
2. Йоана Илиева (Болгария).
3. Лиза Гетте (Германия).
3. Ариана Лебель (Швейцария)…
6. Анна Кудряева (Россия)…
11. Алина Ключникова (Россия)…
17. Анна Ванькова (Россия)…
24. Дарья Дрозд (Россия).
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