Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/fencing/28892191/
26 февраля 2017, 0:04 | Летние: Фехтование | Чемпионат.com

Саблист Ким Чжунхван выиграл польский этап Кубка мира, Ибрагимов — 7-й

Российский саблист Камиль Ибрагимов занял седьмое место на этапе Кубка мира в Польше.

Первый круг турнира из россиян преодолели только Ибрагимов и Илья Моторин, которые в 1/16 финала встретились между собой. Ибрагимов победил соотечественника — 15:6, а затем в 1/8 финала был сильнее француза Шарля Колло — 15:8. В четвертьфинале Ибрагимов уступил лидеру мирового рейтинга и будущему победителю турнира корейцу Ким Чжунхвану — 12:15.

В финале кореец победил венгра Арона Силади — 15:11. Бронзовыми призёрами стали Чанад Гемеши (Венгрия) и Ку Бонкил (Южная Корея).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фехтования

Софья Великая пропустит нынешний сезон

Софья Великая пропустит нынешний сезон

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Олимпийская чемпионка 2016 года в командном турнире саблисток Софья Великая уверена на сто процентов, что пропустит нынешний сезон, она начнет подготовку к Олимпиаде 2020 года по его окончании. Об этом спортсменка заявила ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»