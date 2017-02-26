Первый круг турнира из россиян преодолели только Ибрагимов и Илья Моторин, которые в 1/16 финала встретились между собой. Ибрагимов победил соотечественника — 15:6, а затем в 1/8 финала был сильнее француза Шарля Колло — 15:8. В четвертьфинале Ибрагимов уступил лидеру мирового рейтинга и будущему победителю турнира корейцу Ким Чжунхвану — 12:15.



В финале кореец победил венгра Арона Силади — 15:11. Бронзовыми призёрами стали Чанад Гемеши (Венгрия) и Ку Бонкил (Южная Корея).