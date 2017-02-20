Софья Великая пропустит нынешний сезон

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Ранее Великая сообщила ТАСС, что не собирается отказываться от своих планов выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио.

«На данный момент я еще отдыхаю от соревнований. Пропущу этот сезон, тем более я обсуждала это с тренерами и руководством федерации, чтобы побыть с семьей и получить достаточное время на восстановление. Начну готовиться к выступлению на Олимпиаде в Токио по окончании этого сезона», — сказала Великая.

В активе Великой есть также две серебряные олимпийские медали личных соревнований 2012 и 2016 годов.