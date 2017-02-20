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20 февраля 2017, 13:31 | Летние: Фехтование | УНИАН

Украинские шпажисты выиграли серебро этапа Кубка мира по фехтованию в Канаде

Национальная команда Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Владимира Станкевича, Анатолия Герея и Максима Хвороста завоевала серебряные награды этапа Кубка мира в канадском Ванкувере, сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

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На пути в финал украинские шпажисты одержали победы над Эстонией 45:26, Израилем 45:40 и с минимальным преимуществом 40:39 вырвали победу в полуфинале над Италией, которая не пустила в нашу команду в финал Олимпийских игр.

В борьбе за золото турнира украинские шпажисты фехтовали с чехами, которые сумели сотворить настоящую сенсацию, выиграв в предыдущем туре у 1-го номера мирового рейтинга сборной Франции со счетом 45:44. Сенсацией завершился и финал, где чехи выиграли 40:35.

В личном турнире среди украинских шпажистов дальше всех сумел пробиться Анатолий Герей, который на этом турнире замкнул восьмерку лучших. В¼ финала он уступил будущему обладателю бронзы турнира Яннику Борелю из Франции со счетом 12:15.

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