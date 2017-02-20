Шпажист Анохин стал девятым на этапе Кубка мира в Ванкувере
В Ванкувере (Канада) завершился этап Кубка мира по фехтованию.
В финале личного турнира шпажистов швейцарец Макс Хейнцер победил кубинца Джуниора Рейтора Венета. Лучший из россиян, Вадим Анохин, занял девятое место. В командном турнире лучшими стали чехи, сборная России — 13-я.
Фехтование. Этап Кубка мира. Ванкувер
Мужчины. Шпага. Личный турнир
1. Макс Хейнцер (Швейцария).
2. Джуниор Рейтор Венет (Куба).
3. Янник Борель (Франция) и Нико Вуоринен (Финляндия)…
9. Вадим Анохин (Россия)…
11. Антон Глебко (Россия)…
24. Никита Глазков (Россия)…
26. Дмитрий Гусев (Россия)…
52. Сергей Ходос (Россия)…
64. Павел Сухов (Россия)…
82. Алексей Калинин (Россия)…
89. Сергей Бида (Россия)…
105. Алан Фардзинов (Россия).
Командный турнир
1. Чехия.
2. Украина.
3. Италия…
13. Россия.
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