Российские саблистки выиграли этап Кубка мира в Афинах

В финальном поединке россиянки были сильнее команды Южной Кореи со счётом 45:44. В ходе турнира будущие победительницы поочередно взяли верх над соперницами из Азербайджана (45:27), Китая (45:42) и Италии (45:34).



Бронзу завоевали итальянки, разгромившие в малом финале за третье место команду Украины — 45:33.



В составе российской команды выступали Анастасия Баженова, Валерия Большакова, Яна Егорян и София Позднякова.