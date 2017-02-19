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19 февраля 2017, 22:39 | Летние: Фехтование | Чемпионат.com

Российские саблистки выиграли этап Кубка мира в Афинах

Женская сборная России по фехтованию на саблях победила в командных соревнованиях на этапе Кубка мира, который проходил в Афинах (Греция).

В финальном поединке россиянки были сильнее команды Южной Кореи со счётом 45:44. В ходе турнира будущие победительницы поочередно взяли верх над соперницами из Азербайджана (45:27), Китая (45:42) и Италии (45:34).

Бронзу завоевали итальянки, разгромившие в малом финале за третье место команду Украины — 45:33.

В составе российской команды выступали Анастасия Баженова, Валерия Большакова, Яна Егорян и София Позднякова.
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