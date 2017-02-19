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19 февраля 2017, 10:34 | Летние: Фехтование | Советский спорт

Егорян заняла пятое место на этапе Кубка мира по фехтованию

Российская саблистка Яна Егорян заняла пятое место на этапе Кубка мира по фехтованию среди женщин, который проходит в Афинах (Греция).

В ¼ финала спортсменка из РФ, которая является двукратной олимпийской чемпионкой, уступила Шарлотте Лембах из Франции со счетом 13:15.

В финале турнира венгерка Анна Мартон одолела француженку Манон Брюне (15:11), а бронзовые медали завоевали Лембах и кореянка Чжиен Ким.

Из остальных российских саблисток дальше всех прошла Анастасия Баженова, уступившая в 1/16 финала соотечественнице Егорян (11:15).
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