Егорян заняла пятое место на этапе Кубка мира по фехтованию

В ¼ финала спортсменка из РФ, которая является двукратной олимпийской чемпионкой, уступила Шарлотте Лембах из Франции со счетом 13:15.

В финале турнира венгерка Анна Мартон одолела француженку Манон Брюне (15:11), а бронзовые медали завоевали Лембах и кореянка Чжиен Ким.

Из остальных российских саблисток дальше всех прошла Анастасия Баженова, уступившая в 1/16 финала соотечественнице Егорян (11:15).