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18 февраля 2017, 23:58 | Летние: Фехтование | Чемпионат.com

Саблистка Егорян заняла пятое место на этапе Кубка мира по фехтованию в Афинах

Двукратная олимпийская чемпионка россиянка Яна Егорян заняла пятое место на этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин, который проходит в Афинах (Греция).

В четвертьфинале Егорян уступила француженке Шарлотте Лембах со счётом 13:15.

В финале турнира венгерка Анна Мартон победила француженку Манон Брюне — 15:11. Бронзовые медали завоевали Лембах и кореянка Чжиен Ким.

Из остальных российских саблисток дальше всех прошла Анастасия Баженова, уступившая в 1/16 финала соотечественнице Егорян со счётом 11:15.
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