Саблистка Егорян заняла пятое место на этапе Кубка мира по фехтованию в Афинах

В четвертьфинале Егорян уступила француженке Шарлотте Лембах со счётом 13:15.



В финале турнира венгерка Анна Мартон победила француженку Манон Брюне — 15:11. Бронзовые медали завоевали Лембах и кореянка Чжиен Ким.



Из остальных российских саблисток дальше всех прошла Анастасия Баженова, уступившая в 1/16 финала соотечественнице Егорян со счётом 11:15.