Двукратная олимпийская чемпионка Егорян: Женщины правят миром

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В интервью «Газете.Ru» знаменитая саблистка рассказала о постолимпийских буднях, конкуренции с Софьей Великой и трудах на благо любимого вида спорта.

— Кем вы мечтали стать в детстве?

— Когда я была маленькой, очень хотела стать актрисой или певицей, но, к сожалению, у родителей не было возможности отдать меня в такие секции. Поэтому особо ничем не занималась. Однажды в нашу школу пришел тренер, Сергей Семин, и рассказал про фехтование.

Я из армянской семьи, я другая, в школе мне не всегда было просто. Наверное, именно поэтому я так заинтересовалась возможностью попробовать себя в этом спорте.

На первой тренировке я и подумать не могла, что через 11 лет стану олимпийской чемпионкой. Уже в более сознательном возрасте, лет в 16, я поняла, что хочу олимпийскую медаль, что готова усердно работать каждый день, чтобы ее получить.

— Чем же вас так привлекал этот вид спорта?

— Я росла в очень строгой семье, и фехтование стало для меня глотком свободы. Сначала мне нравилось, что я занимаюсь чем-то вне школы и дома, а после первых результатов затянуло окончательно. Когда ты выигрываешь, хочется еще. Я мечтала быть независимой, и спорт помог мне в этом. Независимость — это самое лучшее, что может быть в человеке. Потому что тогда ты полагаешься только на себя. В этой независимости проявляется твоя сила.

Сейчас я понимаю, что строгость, которая была в моей семье в детстве, помогла мне стать самостоятельным человеком с характером и упорством. Вышла из тени — это про меня. Если бы в моей жизни не было трудностей, я не достигла бы таких результатов.

— Надо полагать, вам частенько напоминали о том, что фехтование — это только для мужчин?

— Да, я частенько слышала такое, но так говорят люди, далекие от спорта. Всему виной то, что фехтование не популяризируют. Бывает обидно, потому что на самом деле это далеко не только мужской вид спорта.

— Можете назвать себя сильной девушкой?

— Я считаю себя достаточно сильной. Я через многое прошла. У меня был очень сложный путь, и, конечно же, мне помогла сила моих родителей и тех, кто был рядом со мной, их терпение.

Я очень вспыльчивая, порой даже агрессивная и, когда у меня где-то что-то не получается, могу сорваться на близких. Несмотря на это, они меня поддерживали — в этом их настоящая сила. Я безумно этому благодарна.

— Как вы проводите свободное время, чем увлекаетесь?

— Я не привязана к спорту так, как многие атлеты, открыта для всего нового. У меня очень много увлечений — от вокала и танцев до пейнтбола в лесу с друзьями. Да, спорт — огромная часть моей жизни, но я нахожу время для встреч с друзьями и близкими. Нельзя ограничиваться только спортом, ведь профессиональная карьера рано или поздно закончится. Есть множество примеров, когда атлеты заканчивают карьеру и не представляют, чем же им заниматься дальше.

— А особые приметы у вас есть?

— У меня есть ленточка, которую я надеваю на соревнования и искренне верю, что она мне помогает. А когда не помогает, я думаю: значит, так нужно, дело вовсе не в этих штучках.

— Как сделать фехтование популярным видом спорта?

— Проблема изначально в том, что никто не заинтересован в фехтовании. Это действительно очень сложный и не такой зрелищный спорт, как, например, командные виды. Самое главное в нашем деле — это интеллект. Можно быть физически развитым, но если ты не думаешь, не можешь просчитывать тактику соперника, — в таком случае в фехтовании тебе делать нечего. Ко всему прочему, обычный зритель не всегда понимает правила. Если провести параллель с футболом, там все ясно: команда должна забить мяч в ворота противника. С фехтованием сложнее: не всегда понятно, кто выигрывает. Но я заметила, что после Олимпийских игр в Рио у меня появилась огромнейшая аудитория, которая хочет смотреть бои. Мне кажется, я очень сильно отличаюсь от всех фехтовальщиков, потому что мою эмоциональность невозможно скрыть. Я настоящая — наверное, поэтому меня полюбили зрители. Олимпиада помогла открыть заново этот вид спорта. Российские фехтовальщики действительно очень сильные: с любого чемпионата мира и Европы мы возвращаемся с медалями. И очень жаль, что об этом мало кто говорит.

— Что помогает выигрывать вам и вашим коллегам по сборной России?

— У атлетов всего мира тактика одна — очень много работать. Но когда ты достигаешь определенного уровня, все сложнее и сложнее угадывать тактику соперника, побеждать его. И здесь огромную роль играют мелочи, в дело вступают хитрость, эмоции и иногда даже артистизм. Только так можно обыграть конкурента.

— Какие сложности испытывали при подготовке к Играм-2016?

— Сложнее всего было, когда мы с тренером перестали понимать друг друга. Это был очень тяжелый момент. Психологическое состояние должно быть стабильным. В тот момент он решил перестать работать со мной. Я по натуре сильная, никогда не покажу свою слабость, но тогда у меня слезы текли ручьем. Он сказал: «Я вижу, ты сильная, ты готова, просто тебя нужно наставить на правильный путь». Тогда мы начали работать еще усерднее. Иногда я не чувствовала рук от усталости, но это того стоило, ведь я стала олимпийской чемпионкой, а он — олимпийским тренером.

— Хороший наставник — это половина успеха?

— Непременно нужен талантливый тренер. Твой собственный талант — это еще не все! Сергей Семин дал мне самые важные вещи — энергетику, любовь и веру. Когда мне хотелось уйти из спорта, он отговаривал: «Ты сильная, я все сделаю, чтобы ты победила». Один раз мы с ним крепко поссорились. Тогда он сказал такую фразу: «Если мы с тобой сейчас помиримся, то покорим мир!» Я считаю, что, во всяком случае, фехтовальное сообщество мы изменили.

Мы доказали, что обычный ребенок из обычной семьи при усердной работе и с большим желанием победить готов двигать стены, если это потребуется.

— Откройте секрет: так сколько же нужно тренироваться, чтобы завоевать олимпийское золото?

— Физическая подготовка у нас, конечно же, колоссальная. Это работа долгих лет. Ты постоянно фехтуешь, индивидуально работаешь с тренером, совершенствуешь технику, ко всему прочему работаешь на тренажерах, бегаешь, прыгаешь, а потом просто валишься от усталости. Подготовка очень разнообразная, это большая заслуга нашего тренера и генерального менеджера Кристиана Бауэра. Он фанат своей работы и как никто другой может заставить меня так усердно трудиться.

— Трудно ли было биться с Софьей Великой? Вы же в одной команде, тренируетесь вместе.

— Мы с Софьей примерно на одном уровне, но на ее стороне был опыт и уверенность — это приносило ей множество побед. На Соне лежала колоссальная ответственность, потому что на прошлой Олимпиаде в Лондоне она стала второй. А тут еще соперница «своя». Я не собиралась сдаваться, но при этом договорилась сама с собой, что, если получу серебро, буду считать это отличным результатом. Это были мои Игры, и попасть в двойку с такими атлетами — чудо и очень большая честь. Это помогло мне успокоиться, во время последнего удара у меня даже руки не тряслись.

— Психологическая нагрузка на вас выпала та еще…

— До Олимпиады все было намного проще, потому что существовал сложный отбор, а при здоровой конкуренции я работаю эффективнее. Ты не можешь дать себе ни секундочки расслабиться, потому что иначе тебя кто-нибудь обгонит. Олимпийская медаль — признанный результат и некий потолок для атлета. Сейчас тяжело настроить себя на работу. Но ты понимаешь: месяц отдохнул, надо работать дальше, в противном случае растратишь себя как личность и как атлета.

— Что для вас значит быть олимпийской чемпионкой?

— Честно говоря, я думала, что у меня будут абсолютно другие эмоции, будет что-то ошеломляющее. О том, что я олимпийская чемпионка, чаще всего вспоминаю в интервью, не думаю об этом постоянно. Я в первую очередь доказала себе, что могу получить то, что хочу. Олимпиада — самые уважаемые соревнования. Но есть большое количество турниров, где каждый раз надо доказать, что ты не просто так выиграл это олимпийское золото. И мне хочется сделать так, чтобы меня запомнили в мире фехтования не просто как девушку, которая выстрелила здесь и сейчас, а как атлета, который много работал, очень многим пожертвовал для того, чтобы выиграть это золото.

— Вы ведь и с совсем маленькими фехтовальщиками успеваете работать, не так ли?

— Да, мне это интересно. Я считаю, это должен делать каждый атлет, у которого есть возможность. В какой-то степени я для детей кумир. Мне самой это льстит, потому что вдохновляю их тренироваться. Я пытаюсь их заинтересовать, показать что-то новое.

— Ну и последнее: сколь высока роль женщины в современном обществе, на ваш взгляд?

— Считаю, мы давно перестали быть только женами, домохозяйками и мамами. Женщины сейчас правят миром: наравне с мужчинами управляют крупными компаниями, становятся выдающимися атлетами, популярными писателями и даже президентами. Так что ломать стереотипы — это прекрасно.