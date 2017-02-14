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14 февраля 2017, 20:29 | Летние: Фехтование | БЕЛТА

Минск готов успешно провести молодежный чемпионат Европы по фехтованию

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск готов принять участников и гостей молодежного чемпионата Европы по фехтованию и успешно справится с этой задачей. Об этом заявил сегодня министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко на встрече с президентом Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ) Станиславом Поздняковым в Национальном олимпийском комитете, передает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования мушкетеров чей возраст не превышает 23 лет пройдут в минском Дворце спорта <nobr>21—25 апреля</nobr>. Увеличить
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Соревнования «мушкетеров», чей возраст не превышает 23 лет, пройдут в минском Дворце спорта 21—25 апреля. Ожидается, что в белорусскую столицу приедут около 600 спортсменов и тренеров более чем из 40 стран Старого Света. «За последние годы Минск накопил большой опыт проведения спортивных турниров самого высокого уровня, и всегда их участники отмечали отличный уровень организации и гостеприимность белорусов. Поэтому и состязания лучших молодых фехтовальщиков Европы также пройдут успешно, и у гостей останутся самые лучшие впечатления от приезда в Беларусь», — сказал Александр Шамко. Министр также напомнил, что с 12 февраля в стране действует безвизовый режим для иностранцев, которые прибывают через Национальный аэропорт Минск сроком на пять дней, и это также должно привлечь в столицу большое количество любителей спорта. Они смогут не только поболеть за своих спортсменов, но и познакомиться с достопримечательностями Минска и Беларуси в целом, подчеркнул Александр Шамко.

Станислав Поздняков отметил, что в последний раз приезжал в Минск еще в 1989 году и сейчас не узнал город, настолько он изменился. Прославленный фехтовальщик, который является четырехкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира сказал, что у него много друзей среди белорусских коллег по спорту и он будет очень рад встретиться с ними. Глава ЕКФ подчеркнул, что уже сейчас белорусская сторона готова принять состязания молодежного первенства континента, осталось лишь «дошлифовать» некоторые нюансы. «С такими партнерами работать одно удовольствие, и в будущем Беларусь может рассчитывать на проведение фехтовальных турниров не только европейского, но мирового уровня», — считает Станислав Поздняков. Член исполкома Международной федерации фехтования Макс Гойтер также уверен, что предстоящий чемпионат Европы пройдет успешно. Он поделился, что был в Минске в далеком 1970 году, когда тот же Дворец спорта принимал юниорский чемпионат мира. Даже тогда белорусы великолепно провели турнир, так что сейчас не приходится сомневаться в успехе предстоящих состязаний.

Генеральный секретарь белорусского НОК Анатолий Котов отметил, что фехтование войдет в программу вторых Европейских игр, хозяином которых в 2019 году также будет Минск. Проведение этих масштабных соревнований станет знаковым событием и даст новый импульс развитию спортивной инфраструктуры Беларуси. Анатолий Котов познакомил гостей со штаб-квартирой Национального олимпийского комитета и отметил, что здесь можно проводить встречи спортивных функционеров, пресс-конференции и другие мероприятия. Если будет необходимость, НОК может предоставить свои площади и во время молодежного чемпионата Европы по фехтованию.

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