Минск готов успешно провести молодежный чемпионат Европы по фехтованию

Соревнования «мушкетеров», чей возраст не превышает 23 лет, пройдут в минском Дворце спорта 21—25 апреля . Ожидается, что в белорусскую столицу приедут около 600 спортсменов и тренеров более чем из 40 стран Старого Света. «За последние годы Минск накопил большой опыт проведения спортивных турниров самого высокого уровня, и всегда их участники отмечали отличный уровень организации и гостеприимность белорусов. Поэтому и состязания лучших молодых фехтовальщиков Европы также пройдут успешно, и у гостей останутся самые лучшие впечатления от приезда в Беларусь», — сказал Александр Шамко. Министр также напомнил, что с 12 февраля в стране действует безвизовый режим для иностранцев, которые прибывают через Национальный аэропорт Минск сроком на пять дней, и это также должно привлечь в столицу большое количество любителей спорта. Они смогут не только поболеть за своих спортсменов, но и познакомиться с достопримечательностями Минска и Беларуси в целом, подчеркнул Александр Шамко.

Станислав Поздняков отметил, что в последний раз приезжал в Минск еще в 1989 году и сейчас не узнал город, настолько он изменился. Прославленный фехтовальщик, который является четырехкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира сказал, что у него много друзей среди белорусских коллег по спорту и он будет очень рад встретиться с ними. Глава ЕКФ подчеркнул, что уже сейчас белорусская сторона готова принять состязания молодежного первенства континента, осталось лишь «дошлифовать» некоторые нюансы. «С такими партнерами работать одно удовольствие, и в будущем Беларусь может рассчитывать на проведение фехтовальных турниров не только европейского, но мирового уровня», — считает Станислав Поздняков. Член исполкома Международной федерации фехтования Макс Гойтер также уверен, что предстоящий чемпионат Европы пройдет успешно. Он поделился, что был в Минске в далеком 1970 году, когда тот же Дворец спорта принимал юниорский чемпионат мира. Даже тогда белорусы великолепно провели турнир, так что сейчас не приходится сомневаться в успехе предстоящих состязаний.