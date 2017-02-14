Минск готов успешно провести молодежный чемпионат Европы по фехтованию
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск готов принять участников и гостей молодежного чемпионата Европы по фехтованию и успешно справится с этой задачей. Об этом заявил сегодня министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко на встрече с президентом Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ) Станиславом Поздняковым в Национальном олимпийском комитете, передает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Соревнования «мушкетеров», чей возраст не превышает 23 лет, пройдут в минском Дворце спорта
Станислав Поздняков отметил, что в последний раз приезжал в Минск еще в 1989 году и сейчас не узнал город, настолько он изменился. Прославленный фехтовальщик, который является четырехкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира сказал, что у него много друзей среди белорусских коллег по спорту и он будет очень рад встретиться с ними. Глава ЕКФ подчеркнул, что уже сейчас белорусская сторона готова принять состязания молодежного первенства континента, осталось лишь «дошлифовать» некоторые нюансы. «С такими партнерами работать одно удовольствие, и в будущем Беларусь может рассчитывать на проведение фехтовальных турниров не только европейского, но мирового уровня», — считает Станислав Поздняков. Член исполкома Международной федерации фехтования Макс Гойтер также уверен, что предстоящий чемпионат Европы пройдет успешно. Он поделился, что был в Минске в далеком 1970 году, когда тот же Дворец спорта принимал юниорский чемпионат мира. Даже тогда белорусы великолепно провели турнир, так что сейчас не приходится сомневаться в успехе предстоящих состязаний.
Генеральный секретарь белорусского НОК Анатолий Котов отметил, что фехтование войдет в программу вторых Европейских игр, хозяином которых в 2019 году также будет Минск. Проведение этих масштабных соревнований станет знаковым событием и даст новый импульс развитию спортивной инфраструктуры Беларуси. Анатолий Котов познакомил гостей со
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter