ФФР займется вопросом получения гражданства РФ тренером Бауэром

Российские фехтовальщики выиграли медальный зачет на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, завоевав 7 медалей, включая четыре золотые. Российские саблистки Яна Егорян и Софья Великая завоевали золото и серебро в индивидуальном первенстве, а также вместе с Юлией Гавриловой и Екатериной Дьяченко выиграли командные соревнования. В январе Бауэр, имеющий французское гражданство, в числе других сотрудников ФФР получил государственную награду — Орден Дружбы.

«Вопрос (получения гражданства) обсуждался, мы будем в этом направлении работать, — сказал Михайлов. — Но эта задача непростая: в законе Российской Федерации говорится, что если человек принимает российское гражданство, то он должен отказаться от своего. Лишь в порядке исключения возможно получение второго гражданства по специальному указу президента РФ. Путь этот непростой, но мы попробуем его пройти. К тому же Бауэра недавно наградили Орденом Дружбы, это может облегчить задачу».