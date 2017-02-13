ФФР займется вопросом получения гражданства РФ тренером Бауэром
Федерация фехтования России (ФФР) займется вопросом получения российского гражданства старшим тренером мужской и женской сборных команд России по сабле Кристианом Бауэром, сообщил агентству «Р-Спорт» президент ФФР Александр Михайлов.
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«Вопрос (получения гражданства) обсуждался, мы будем в этом направлении работать, — сказал Михайлов. — Но эта задача непростая: в законе Российской Федерации говорится, что если человек принимает российское гражданство, то он должен отказаться от своего. Лишь в порядке исключения возможно получение второго гражданства по специальному указу президента РФ. Путь этот непростой, но мы попробуем его пройти. К тому же Бауэра недавно наградили Орденом Дружбы, это может облегчить задачу».
«Он своими результатами, и прежде всего в Рио, доказал эффективность своих методов подготовки.
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