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13 февраля 2017, 16:42 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

ФФР займется вопросом получения гражданства РФ тренером Бауэром

Федерация фехтования России (ФФР) займется вопросом получения российского гражданства старшим тренером мужской и женской сборных команд России по сабле Кристианом Бауэром, сообщил агентству «Р-Спорт» президент ФФР Александр Михайлов.

Российские фехтовальщики выиграли медальный зачет на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, завоевав 7 медалей, включая четыре золотые. Российские саблистки Яна Егорян и Софья Великая завоевали золото и серебро в индивидуальном первенстве, а также вместе с Юлией Гавриловой и Екатериной Дьяченко выиграли командные соревнования. В январе Бауэр, имеющий французское гражданство, в числе других сотрудников ФФР получил государственную награду — Орден Дружбы.

«Вопрос (получения гражданства) обсуждался, мы будем в этом направлении работать, — сказал Михайлов. — Но эта задача непростая: в законе Российской Федерации говорится, что если человек принимает российское гражданство, то он должен отказаться от своего. Лишь в порядке исключения возможно получение второго гражданства по специальному указу президента РФ. Путь этот непростой, но мы попробуем его пройти. К тому же Бауэра недавно наградили Орденом Дружбы, это может облегчить задачу».

«Он своими результатами, и прежде всего в Рио, доказал эффективность своих методов подготовки. Кому-то эти методы подходят идеально, например, (Алексею) Якименко, Великой, Егорян. Две последние — костяк сборной, завоевали для страны два олимпийских “золота”. А кому-то его методика не совсем подходит. В силу разных причин. Не очень получается совместная работа у (Николая) Ковалева или (Вениамина) Решетникова. Причем замечу, при Бауэре оба стали чемпионами мира. Значит, и им он что-то дал», — добавил глава ФФР.
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