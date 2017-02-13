Михайлов: ФФР потратила на иностранных тренеров в олимпийском цикле 167 млн руб
Федерация фехтования России (ФФР) потратила на зарплату иностранных специалистов в предыдущем олимпийском цикле 167 миллионов рублей, однако их приглашение полностью себя оправдало, заявил агентству «Р-Спорт» президент ФФР Александр Михайлов.
Российские фехтовальщики принесли России семь медалей, включая четыре золота, на Олимпийских играх в
«(На работу иностранных специалистов потрачено) Порядка 167 миллионов рублей. Но мы выиграли первое общекомандное место на Олимпийских играх, поэтому считаю приглашение этих специалистов и расходы на них вполне оправданными», — сказал Михайлов.
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