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13 февраля 2017, 16:42 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Михайлов: ФФР потратила на иностранных тренеров в олимпийском цикле 167 млн руб

Федерация фехтования России (ФФР) потратила на зарплату иностранных специалистов в предыдущем олимпийском цикле 167 миллионов рублей, однако их приглашение полностью себя оправдало, заявил агентству «Р-Спорт» президент ФФР Александр Михайлов.

Российские фехтовальщики принесли России семь медалей, включая четыре золота, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. С командами по сабле в качестве генерального менеджера работал француз Кристиан Бауэр, с рапиристами — итальянский штаб во главе со Стефано Чириони, с мужской командой шпажистов — итальянец Анджело Маццони.

«(На работу иностранных специалистов потрачено) Порядка 167 миллионов рублей. Но мы выиграли первое общекомандное место на Олимпийских играх, поэтому считаю приглашение этих специалистов и расходы на них вполне оправданными», — сказал Михайлов.
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