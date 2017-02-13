Михайлов: ФФР потратила на иностранных тренеров в олимпийском цикле 167 млн руб

Российские фехтовальщики принесли России семь медалей, включая четыре золота, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. С командами по сабле в качестве генерального менеджера работал француз Кристиан Бауэр, с рапиристами — итальянский штаб во главе со Стефано Чириони, с мужской командой шпажистов — итальянец Анджело Маццони.

«(На работу иностранных специалистов потрачено) Порядка 167 миллионов рублей. Но мы выиграли первое общекомандное место на Олимпийских играх, поэтому считаю приглашение этих специалистов и расходы на них вполне оправданными», — сказал Михайлов.