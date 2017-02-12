Российские рапиристы завоевали бронзовые медали на этапе Кубка мира в Бонне

Россияне добрались до полуфинала первенства, где уступили фехтовальщикам из команды Франции, но после в матче за третье место одолели сборную США. Победителями этапа стали французы, в финале оказавшиеся сильнее команды Италии.

Сборная России выступала на этапе в составе Тимура Сафина, Алексея Черемисинова, Дмитрия Ригина и Дмитрия Жеребченко.