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12 февраля 2017, 22:55 | Летние: Фехтование | Р-Спорт

Российские рапиристы завоевали бронзовые медали на этапе Кубка мира в Бонне

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Мужская сборная России по фехтованию на рапирах завоевала бронзовые медали в командном первенстве на этапе Кубка мира, который прошел в немецком Бонне.

Россияне добрались до полуфинала первенства, где уступили фехтовальщикам из команды Франции, но после в матче за третье место одолели сборную США. Победителями этапа стали французы, в финале оказавшиеся сильнее команды Италии.

Сборная России выступала на этапе в составе Тимура Сафина, Алексея Черемисинова, Дмитрия Ригина и Дмитрия Жеребченко.
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