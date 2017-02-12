Российские рапиристы завоевали бронзовые медали на этапе Кубка мира в Бонне
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Мужская сборная России по фехтованию на рапирах завоевала бронзовые медали в командном первенстве на этапе Кубка мира, который прошел в немецком Бонне.
Россияне добрались до полуфинала первенства, где уступили фехтовальщикам из команды Франции, но после в матче за третье место одолели сборную США. Победителями этапа стали французы, в финале оказавшиеся сильнее команды Италии.
Сборная России выступала на этапе в составе Тимура Сафина, Алексея Черемисинова, Дмитрия Ригина и Дмитрия Жеребченко.
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