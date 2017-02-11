Российский рапирист Сафин завоевал бронзу на этапе КМ в Германии
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский рапирист Тимур Сафин завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходит в немецком Бонне.
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В полуфинале россиянин уступил французу Энцо Лефорту, который в финале проиграл немцу Петеру Йоппиху.
Сафин является олимпийским чемпионом 2016 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира, двукратным чемпионом Европы.
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