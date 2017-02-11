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11 февраля 2017, 21:46 | Летние: Фехтование | ТАСС

Российский рапирист Сафин завоевал бронзу на этапе КМ в Германии

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский рапирист Тимур Сафин завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходит в немецком Бонне.

В полуфинале россиянин уступил французу Энцо Лефорту. Увеличить
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В полуфинале россиянин уступил французу Энцо Лефорту, который в финале проиграл немцу Петеру Йоппиху.

Сафин является олимпийским чемпионом 2016 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира, двукратным чемпионом Европы.
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