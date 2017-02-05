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5 февраля 2017, 21:29 | Летние: Фехтование | Чемпионат.com

Российские саблисты заняли пятое место на этапе КМ в Падуе

На этапе Кубка мира по мужскому фехтованию на саблях в Падуе российская команда заняла пятое место.

В 1/8 финала сборная России победила Украину со счётом 45:35, но в четвертьфинале уступила Ирану (44:45). В утешительном раунде за пятое место россияне справились с американцами (45:26) и французами (45:37). В финале Южная Корея в упорной борьбе победила Италию со счётом 45:44.

Фехтование. Этап Кубка мира. Падуя, Италия
Мужчины. Сабля. Команды

1. Южная Корея.
2. Италия.
3. Венгрия…
5. Россия.
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