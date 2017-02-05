Российские саблисты заняли пятое место на этапе КМ в Падуе
На этапе Кубка мира по мужскому фехтованию на саблях в Падуе российская команда заняла пятое место.
В 1/8 финала сборная России победила Украину со счётом 45:35, но в четвертьфинале уступила Ирану (44:45). В утешительном раунде за пятое место россияне справились с американцами (45:26) и французами (45:37). В финале Южная Корея в упорной борьбе победила Италию со счётом 45:44.
Фехтование. Этап Кубка мира. Падуя, Италия
Мужчины. Сабля. Команды
1. Южная Корея.
2. Италия.
3. Венгрия…
5. Россия.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter