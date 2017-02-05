Российские саблисты заняли пятое место на этапе КМ в Падуе

В 1/8 финала сборная России победила Украину со счётом 45:35, но в четвертьфинале уступила Ирану (44:45). В утешительном раунде за пятое место россияне справились с американцами (45:26) и французами (45:37). В финале Южная Корея в упорной борьбе победила Италию со счётом 45:44.



Фехтование. Этап Кубка мира. Падуя, Италия

Мужчины. Сабля. Команды



1. Южная Корея.

2. Италия.

3. Венгрия…

5. Россия.