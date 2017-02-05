Российские рапиристки заняли третье место в командных соревнованиях на этапе КМ

Команда, в составе которой были Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина, победила Тайвань (42:36) и Польшу (45:35), прежде чем уступить Франции в полуфинале со счётом 33:45. Во встрече, в которой решалась судьба третьего места, россиянки победили американок — 45:35. Финал завершился минимальной победой Италии над Францией — 45:44.



Фехтование. Этап Кубка мира. Этап Кубка мира. Гданьск, Польша

Женщины. Рапира. Команды

1. Италия.

2. Франция.

3. Россия.