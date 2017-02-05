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5 февраля 2017, 20:57 | Летние: Фехтование | Чемпионат.com

Российские рапиристки заняли третье место в командных соревнованиях на этапе КМ

На этапе Кубка мира по женскому фехтованию на рапирах россиянки заняли третье место в командных соревнованиях.

Команда, в составе которой были Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина, победила Тайвань (42:36) и Польшу (45:35), прежде чем уступить Франции в полуфинале со счётом 33:45. Во встрече, в которой решалась судьба третьего места, россиянки победили американок — 45:35. Финал завершился минимальной победой Италии над Францией — 45:44.

Фехтование. Этап Кубка мира. Этап Кубка мира. Гданьск, Польша
Женщины. Рапира. Команды
1. Италия.
2. Франция.
3. Россия.
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