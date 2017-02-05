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5 февраля 2017, 0:25 | Летние: Фехтование | Чемпионат.com

Саблист Ибрагимов дошел до четвертьфинала этапа Кубка мира в Италии

Российский саблист Камиль Ибрагимов дошел до четвертьфинала этапа Кубка мира в Падуе (Италия) и занял шестое место в итоговой классификации.

В первых поединках Ибрагимов без проблем обыграл соотечественника Илью Сёмина (15:4) и итальянца Леонардо Дреосси (15:5), оказавшись единственным россиянином дошедшим до 1/8 финала. В поединке за выход в четвертьфинал Ибрагимов обыграл бронзового медалиста московского чемпионата мира немца Макса Хартунга (15:11). Путь в полуфинал россиянину преградил лидер мирового рейтинга кореец Ким Чжун Хван (9:15).

Победителем этапа стал венгр Андраш Сатмари, выигравший в полуфинале у Ким Чжун Хвана (15:8), а в финале у иранца Моджтабы Абедини (15:12).
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