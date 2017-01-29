Российские шпажисты — девятые на этапе КМ по фехтованию в Хайденхайме
Сборная Италии победила в мужских соревнованиях шпажистов на этапе Кубка мира по фехтованию в Хайденхайме.
В финале итальянцы оказались сильнее команды Франции со счётом 45:40. Третье место заняла сборная Украины, одолевшая в малом финале китайцев — 36:29.
Сборная России стала девятой, уступив в 1/8 финала команде Китая со счётом 43:45. В турнире за 9−16-е места россияне последовательно взяли верх над канадцами, американцами и японцами.
Фехтование. Этап Кубка мира. Хайденхайм, Германия
Мужчины. Шпага. Командные соревнования
1. Италия.
2. Франция.
3. Украина…
9. Россия.
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