В финале итальянцы оказались сильнее команды Франции со счётом 45:40. Третье место заняла сборная Украины, одолевшая в малом финале китайцев — 36:29.



Сборная России стала девятой, уступив в 1/8 финала команде Китая со счётом 43:45. В турнире за 9−16-е места россияне последовательно взяли верх над канадцами, американцами и японцами.



Фехтование. Этап Кубка мира. Хайденхайм, Германия

Мужчины. Шпага. Командные соревнования



1. Италия.

2. Франция.

3. Украина…

9. Россия.