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29 января 2017, 12:53 | Летние: Фехтование | Чемпионат.com

Российские шпажисты — девятые на этапе КМ по фехтованию в Хайденхайме

Сборная Италии победила в мужских соревнованиях шпажистов на этапе Кубка мира по фехтованию в Хайденхайме.

В финале итальянцы оказались сильнее команды Франции со счётом 45:40. Третье место заняла сборная Украины, одолевшая в малом финале китайцев — 36:29.

Сборная России стала девятой, уступив в 1/8 финала команде Китая со счётом 43:45. В турнире за 9−16-е места россияне последовательно взяли верх над канадцами, американцами и японцами.

Фехтование. Этап Кубка мира. Хайденхайм, Германия
Мужчины. Шпага. Командные соревнования

1. Италия.
2. Франция.
3. Украина…
9. Россия.
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