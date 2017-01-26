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26 января 2017, 1:13 | Летние: Фехтование | ТАСС

Александр Михайлов будет переизбран главой Федерации фехтования России

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Федерации фехтования России (ФФР) пройдет в четверг в столице. Единственным кандидатом на пост президента федерации является ее нынешний глава Александр Михайлов.

64-летний Александр Михайлов возглавляющий федерацию с 2009 года является единственным кандидатом на пост президента организации. Увеличить
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На конференции ФФР будут заслушаны отчеты бюро исполкома и контрольно-ревизионной комиссии, после чего пройдут выборы руководящих органов — президента федерации, первого вице-президента, вице-президентов, ответственного секретаря, бюро исполкома и исполнительного комитета. Кроме того, будут выбраны члены контрольно-ревизионной комиссии ФФР.

64-летний Михайлов является единственным кандидатом на пост президента ФФР. Федерацию он возглавляет с 2009 года, с 2001-го являясь вице-президентом. С 2004 года Михайлов — генеральный директор ООО «Финансы, корпоративные отношения, траст».

Председателем попечительского совета ФФР является бизнесмен Алишер Усманов, который в 2001—2009 гг. был президентом федерации, в декабре 2008-го возглавив Международную федерацию фехтования.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная России по фехтованию выиграла семь медалей, из них четыре — золотые. Олимпийскими чемпионами стали мужская сборная России по рапире, рапиристка Ирина Дериглазова, саблистка Яна Егорян, а также женская команда по сабле. При этом члены сборной России по фехтованию не были замечены в допинговых скандалах и выступили на Играх в Рио-де-Жанейро в полном составе.

Отчетно-выборная конференция ФФР пройдет в здании Олимпийского комитета России в Москве, начало — 11:00 мск.
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