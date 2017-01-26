Александр Михайлов будет переизбран главой Федерации фехтования России
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/.
Отчетно-выборная конференция Федерации фехтования России (ФФР) пройдет в четверг в столице. Единственным кандидатом на пост президента федерации является ее нынешний глава Александр Михайлов.
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На конференции ФФР будут заслушаны отчеты бюро исполкома и
64-летний Михайлов является единственным кандидатом на пост президента ФФР. Федерацию он возглавляет с 2009 года, с 2001-го являясь
Председателем попечительского совета ФФР является бизнесмен Алишер Усманов, который в 2001—2009 гг. был президентом федерации, в декабре 2008-го возглавив Международную федерацию фехтования.
На Олимпийских играх в
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