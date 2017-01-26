Александр Михайлов будет переизбран главой Федерации фехтования России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На конференции ФФР будут заслушаны отчеты бюро исполкома и контрольно-ревизионной комиссии, после чего пройдут выборы руководящих органов — президента федерации, первого вице-президента, вице-президентов, ответственного секретаря, бюро исполкома и исполнительного комитета. Кроме того, будут выбраны члены контрольно-ревизионной комиссии ФФР.

64-летний Михайлов является единственным кандидатом на пост президента ФФР. Федерацию он возглавляет с 2009 года, с 2001-го являясь вице-президентом. С 2004 года Михайлов — генеральный директор ООО «Финансы, корпоративные отношения, траст».

Председателем попечительского совета ФФР является бизнесмен Алишер Усманов, который в 2001—2009 гг. был президентом федерации, в декабре 2008-го возглавив Международную федерацию фехтования.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная России по фехтованию выиграла семь медалей, из них четыре — золотые. Олимпийскими чемпионами стали мужская сборная России по рапире, рапиристка Ирина Дериглазова, саблистка Яна Егорян, а также женская команда по сабле. При этом члены сборной России по фехтованию не были замечены в допинговых скандалах и выступили на Играх в Рио-де-Жанейро в полном составе.