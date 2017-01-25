Главный тренер сборной РФ по фехтованию Мамедов награжден Орденом Почета

Как говорится в указе, специалисты отмечены государственными наградами за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских играх-2016 в Рио-Де-Жанейро. Кроме Мамедова, Орденом Почета также был награжден президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов, а Орден Дружбы получил еще тренер фехтовальщиков Ильдар Мавлютов.

Сборная России по фехтованию завоевала на Играх-2016 в Рио семь медалей разного достоинства. Четыре золота были завоеваны в сабле (Яна Егорян), командной сабле (Егорян, Софья Великая, Екатерина Дьяченко, Юлия Гаврилова), женской рапире (Инна Дериглазова), мужской командной рапире (Алексей Черемисинов, Тимур Сафин, Артур Ахматхузин); одна серебряная — в женской сабле (Великая); две бронзовые — в мужской рапире (Сафин) и женской командной шпаге (Татьяна Логунова, Виолетта Колобова, Любовь Шутова, Ольга Кочнева).