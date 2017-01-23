Женская сборная России по фехтованию на шпагах взяла бронзу на этапе КМ в Барселоне

Россиянки Татьяна Андрюшина, Татьяна Гудкова, Виолетта Колобова и Виолетта Храпина в полуфинале соревнований уступили команде Эстонии со счетом 31:32, но затем в малом финале за бронзовые медали одолели француженок — 45:38.

Победительницами соревнований стали шпажистки из сборной Китая, который в полуфинале переиграли француженок (45:41), а в финале — эстонок (22:21).