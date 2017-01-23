Женская сборная России по фехтованию на шпагах взяла бронзу на этапе КМ в Барселоне
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Женская сборная России завоевала бронзу в командном турнире по фехтованию на шпагах на этапе Кубка мира, который прошел в Барселоне.
Россиянки Татьяна Андрюшина, Татьяна Гудкова, Виолетта Колобова и Виолетта Храпина в полуфинале соревнований уступили команде Эстонии со счетом 31:32, но затем в малом финале за бронзовые медали одолели француженок — 45:38.
Победительницами соревнований стали шпажистки из сборной Китая, который в полуфинале переиграли француженок (45:41), а в финале — эстонок (22:21).
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