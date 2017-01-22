Российские фехтовальщицы завоевали бронзу на этапе КМ в Барселоне

Победу одержали китаянки, победившие в финале представительниц Эстонии со счетом 22:21.

Также в Париже прошел командный турнир рапиристов в рамках этапа Кубка мира, в финале итальянцы разгромили хозяев соревнований французов со счетом 45:21. Россияне заняли пятое место.