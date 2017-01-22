Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/fencing/28513447/
22 января 2017, 22:37 | Летние: Фехтование | ТАСС

Российские фехтовальщицы завоевали бронзу на этапе КМ в Барселоне

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские шпажистки завоевали бронзовую медаль в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию в испанской Барселоне. В малом финале россиянки победили француженок — 45:38.

Победу одержали китаянки, победившие в финале представительниц Эстонии со счетом 22:21.

Также в Париже прошел командный турнир рапиристов в рамках этапа Кубка мира, в финале итальянцы разгромили хозяев соревнований французов со счетом 45:21. Россияне заняли пятое место.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фехтования

Еще 7 новостей  Все новости
22 января

Мутко заявил, что ему неинтересен новый фильм ARD о допинге

Тренер Казарин стал единственным новым обвиняемым в фильме ARD

Хоккей высокого уровня: Матч звезд КХЛ завершился победой дивизиона Чернышева